Cilic ultrapassa Tsonga no ranking ATP, Querrey ganha 14 lugares

Jo-Wilfred Tsonga, que não jogou nesta semana, cedeu o sétimo lugar no ranking mundial ao croata Marin Cilic, semifinalista do torneio de Acapulco, vencido por Sam Querrey, que ganhou 14 lugares com o título, se tornando o 26º melhor tenista do mundo, após a divulgação da lista nesta segunda-feira.

O britânico Andy Murray, campeão em Dubai no sábado, se consolidou no topo do ranking, abrindo boa vantagem sobre o segundo colocado, o sérvio Novak Djokovic.

Ranking ATP - 6 de março 2017:

1. Andy Murray (GBR) 12.040 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 9.825

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.195

4. Milos Raonic (CAN) 5.080

5. Kei Nishikori (JPN) 4.730

6. Rafael Nadal (ESP) 4.415

7. Marin Cilic (CRO) 3.590 (+1)

8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.480 (-1)

9. Dominic Thiem (AUT) 3.375

10. Roger Federer (SUI) 3.305

11. Gaël Monfils (FRA) 3.280 (+1)

12. David Goffin (BEL) 3.245 (-1)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.925

14. Tomas Berdych (RTC) 2.835

15. Lucas Pouille (FRA) 2.421

16. Nick Kyrgios (AUS) 2.255 (+1)

17. Roberto Bautista (ESP) 2.190 (-1)

18. Jack Sock (EUA) 2.060

19. Richard Gasquet (FRA) 1.920

20. Alexander Zverev (ALE) 1.895

26. Sam Querrey (USA) 1.480 (+14)

35. Juan Martín del Potro (ARG) 1.155 (-3)

71. Thomaz Bellucci (BRA) 721 (-2)

77. Thiago Monteiro (BRA) 690 (-3)

85. Rogerio Dutra Silva (BRA) 628 (-1)

