CinemaCon apresenta 'Blade Runner 2049' e outras superproduções da Sony

Las Vegas

Como todos os anos, Hollywood se mudou para Las Vegas para a convenção anual da Sony, a CinemaCon, onde a empresa apresenta em pré-estreia seus futuros filmes, entre eles o esperado "Blade Runner 2049".

Esta sequência do original de 1982, exibida na noite de segunda-feira, foi dirigida por Denis Villeneuve, e traz novamente Harrison Ford no papel de Rick Deckard, enquanto Ryan Gosling, Jared Leto e Robin Wright encarnam novos personagens.

Tom Rothman, diretor da Sony, aproveitou a apresentação de "Blade Runner 2049" para atacar a plataforma de vídeos em streaming Netflix, que está em conflito com produtoras.

"Netflix meu cu", disse Rothman ao apresentar a segunda parte do filme, que estreará nos Estados Unidos em 6 de outubro (ainda sem data na América Latina).

A Sony também impactou o CinemaCon com trechos de "A torre negra" e "Homem-aranha: De volta ao lar", outras superproduções do estúdio.

Baseada na série de livros de Stephen King, "A torre negra" foi aclamado pelo público. O filme, que estreará em 27 de julho na América Latina, conta com Idris Elba e Matthew McConaughey nos papéis principais.

O diretor da produtora Marvel Studios, Kevin Feige, apresentou imagens exclusivas de Michael Keaton na pele do Abutre, o vilão de "Homem-aranha: De volta ao lar".

O estúdio americano também apresentou "Em ritmo de fuga", um filme de suspense dirigido por Edgar Wright; o filme de terror "Cadáver", de Diederik Van Rooijen; o thriller "Proud Mary", de Babak Najafi; e o remake do filme de terror de 1990 "Linha mortal", que terá Ellen Page e Diego Luna como protagonistas.

Os atores Dwayne Johnson, Nick Jonas, Karen Gillan e Jack Black apresentaram as primeiras cenas de "Jumanji: Welcome to the jungle", nova versão do "Jumanji" original, de 1995.

* AFP