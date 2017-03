Londres

A Honorável Companhia de Golfistas de Edimburgo, conhecida popularmente como o clube Muirfield, aprovou nesta terça-feira a admissão de mulheres em seus campos pela primeira vez desde sua criação, há quase três séculos, anunciou no Twitter.

Henry Fairweather, o presidente do clube que foi cenário do Open britânico em 15 ocasiões, mas que deixou de ser por causa de sua política discriminatória, anunciou que a decisão foi aprovada com o apoio de 80% de seus sócios.

* AFP