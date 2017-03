Com ventos de até 270 km/h, ciclone Debbie atinge à costa da Austrália

Mundo

O ciclone Debbie chegou à costa australiana. A tempestade de categoria quatro, em uma escala de 1 a 5, tocou a terra com ventos de até 270 km/h por volta do meio-dia desta terça-feira (23h de segunda-feira no Brasil).



Chuvas torrenciais e fortes ventos atingem o nordeste da Austrália. Cerca de 30 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas. Até o momento, não há registros de mortos ou feridos.



Leia mais:

Polícia prende 22 judeus ultraortodoxos por suspeita de abuso sexual em Israel

Em carta a Trump, líderes mundiais de mídia manifestam preocupação com ataques à imprensa

Autor de atentado em Londres não tem relação com grupos extremistas, diz polícia



O arquipélago das ilhas Whitsundays foi o primeiro a ser atingido pelo ciclone. Um morador da ilha de Hamilton revelou que o barulho era ensurdecedor:



— Foi como se trens de carga passassem em torno da casa.



A população foi colocada em alerta sobre os riscos do ciclone, o mais violento desde Yasi, que em 2011 destruiu casas no norte de Queensland.



Foto: NASA / AFP

Até o momento, 3,5 mil pessoas foram evacuadas das cidades de Home Hill e Proserpine, cerca de 100 km ao sul da turística Townsville, ponto de partida de excursões para a Grande Barreira de Coral. Outras duas mil, que residem na zona costeira central de Bowen, também tiveram que sair de suas residências.



Mais de 100 escolas foram fechadas. As companhias aéreas Jetstar, Virgin e Qantas cancelaram voos.







*AFP