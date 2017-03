Combatentes do Estado Islâmico (EI) ameaçam a China

Pequim

Combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) pertencentes à minoria chinesa uigur ameaçaram a China com "rios de sangue", uma ameaça inédita divulgada no Iraque, de acordo com o SITE, que monitora as páginas islamitas na internet.

A ameaça foi formulada em um vídeo violento de 28 minutos, que mostra a decapitação de uma pessoa, e foi divulgado pelo braço do EI com base no oeste do Iraque, informou o SITE Ingelligence Group.

Um militante barbudo ameaça a China e exibe uma faca, antes de degolar um homem acusado de ser informante.

"Vocês chineses não compreendem o que a gente fala! Somos os soldados do califado e iremos a seu encontro para esclarecer as coisas com nossas armas, para fazer correr rios de sangue com o objetivo de vingar os oprimidos", grita a pessoa.

Os uigures são uma minoria étnica majoritariamente muçulmana na província de Xinjiang (noroeste da China).

A região é um grande território parcialmente desértico, perto da fronteira com o Afeganistão.

Os uigures afirmam que são discriminados pelo governo central por motivos religiosas para favorecer os membros da etnia han, majoritária na China.

Uma ala radical dos uigures foi acusada nos últimos anos de ter cometido vários atentados que deixaram centenas de mortos.

* AFP