Copiloto passa mal e morre durante voo nos Estados Unidos

Um copiloto da American Airlines passou mal e morreu minutos antes de o avião pousar em Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, na quarta-feira.



De acordo com um porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), o piloto do Boeing 737-800, que havia saído de Dallas, no Texas, declarou emergência a duas milhas da aterrissagem, citando um "problema médico". As informações são da CNN.

O avião pousou com segurança e taxiou até o portão onde paramédicos esperavam para o atendimento. Antes de declarar a morte do copiloto, os médicos tentaram reanimá-lo por 40 minutos. A empresa aérea não comentou o episódio. A FAA disse que "acompanhará as ações da companhia" para buscar mais detalhes sobre o caso.

Segundo a CNN, casos como este são raros. Em outubro de 2015, um piloto de 57 anos morreu durante um voo entre Phoenix e Boston.