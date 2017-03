Coreia do Norte lançou vários mísseis no mar do Japão, denuncia Seul

Seul

A Coreia do Norte disparou, nesta segunda-feira, vários mísseis balísticos que caíram no mar do Japão, ao leste da península da Coreia - afirmou o Ministério sul-coreano da Defesa.

De acordo com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em declaração ao Parlamento de seu país, três dos quatro mísseis lançados pelos norte-coreanos caíram na Zona Econômica Exclusiva do Japão.

Foram mísseis de "cerca de 1.000 quilômetros" de alcance, relatou o Ministério sul-coreano, acrescentando que a Coreia do Sul e os Estados Unidos estão "analisando em detalhe" a situação.

Mais cedo, o Ministério anunciou que um projetil "não identificado" havia sido lançado da província norte-coreana de Pyongan do Norte, no noroeste do país, "às 7h36 (hora local)".

