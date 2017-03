Corpo de indonésio é encontrado dentro de píton

Mamuju

O corpo inteiro de um indonésio declarado desaparecido foi encontrado no ventre de uma píton de sete metros que o engoliu, indicou nesta quarta-feira um responsável local do arquipélago do sudeste asiático.

Akbar, de 25 anos, havia saído no domingo de sua casa, em Mamuju, na ilha das Celebes (centro), e não voltou.

Preocupada, sua família avisou a polícia. Depois de encontrar uma píton com uma barriga enorme no dia seguinte nos arredores, os familiares de Akbar pensaram imediatamente que a serpente havia devorado o homem, explicou um responsável de Salubiro, uma aldeia próxima.

A píton estava perto de uma plantação de palma de óleo da família e tinha dificuldades para se deslocar devido a sua barriga inchada, acrescentou o responsável, Junaidi.

"Pensamos imediatamente que a serpente havia tragado Akbar porque perto do lugar encontramos frutos de palmeira, a ferramenta que utilizava para a colheita e uma bota", acrescentou o responsável.

Os vizinhos tentaram matar o réptil, imóvel. Após uma hora, cortaram a pele da serpente e encontraram dentro dela o corpo inteiro do jovem.

"A vítima foi tragada provavelmente no domingo, já que seu corpo já estava inchado quando o encontramos", acrescentou.

Nos anos 1990, uma píton foi encontrada na mesma região, mas nunca ninguém havia sido tragado por uma serpente, indicou Junaidi.

Em 2013, em Bali, uma píton matou um vigia em um hotel junto a uma praia da ilha mais turística da Indonésia.

* AFP