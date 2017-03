Corpo do meio-irmão de Kim Jong-Un é repatriado à Coreia do Norte

Após as investigações malaias

O corpo de Kim Jong-Nam, meio irmão do líder norte-coreano Kim Jong-Un, foi repatriado a Pyongyang nesta sexta-feira, anunciou o governo chinês. O cadáver foi enviado pela Malásia à Coreia do Norte após as investigações relacionadas ao assassinato de Nam.

— O corpo do cidadão norte-coreano que morreu na Malásia (...) foi repatriado hoje (sexta-feira) via Pequim — anunciou o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang.

Kim Jong-Nam foi assassinado em 13 de fevereiro, no aeroporto de Kuala Lumpur, após anos de rivalidade com o meio-irmão. O repatriação do corpo deve encerrar a crise de um mês e meio entre as autoridades malaias e a dinastia dos Kim, que comanda o país norte-coreano.

Kim Jong-Nam, muito crítico ao seu meio-irmão, vivia no exílio quando foi envenenado com VX, um agente nervoso, durante uma operação que lembra os assassinatos por encomenda durante a Guerra Fria.

A Coreia do Sul culpou a vizinha do norte pelo homicídio de Nam, mas o país nega as acusações e nunca confirmou a identidade do homem, que tinha um passaporte com o nome de Kim Chol quando foi atacado.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro malaio, Najib Razak, anunciou que nove malaios retidos na Coreia do Norte foram autorizados a voltar para a Malásia, apaziguando a crise política.

