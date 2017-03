Cruzeiro britânico danifica recifes de coral únicos na Indonésia

Sorong

Um navio de cruzeiro de propriedade britânica provocou danos em recifes de coral únicos de uma região isolada da Indonésia que tem um dos ecossistemas mais variados do planeta, informou nesta terça-feira uma equipe de cientistas.

O "Caledonian Sky", de 4.200 toneladas de peso, bateu nos recifes durante a maré baixa perto de Kri, uma das 1.500 ilhas de Raja Ampat, um arquipélago de Papua Ocidental com cenários paradisíacos, ideal para o mergulho.

A embarcação, com 102 passageiros e 79 tripulantes a bordo, encalhou no dia 4 de março e precisou do auxílio de um rebocador para prosseguir com a viagem.

O acidente danificou quase 13.500 metros quadrados de recifes de coral. A restauração pode custar 16 milhões de dólares, de acordo com Ricardo Tapilatu, um oceanógrafo da Universidade de Papua que coordenou a equipe que avaliou os danos.

O caso provocou muitas críticas à indústria turística local, muito dependente das maravilhas da natureza em Raja Ampat.

"Como isto pode ter acontecido? Um menino de 12 anos estava no comando?", questionou o site Stay Raja Ampat, página virtual que oferece hospedagem aos turistas em casas particulares.

"Os danos provocados pelas âncoras de embarcações como estas já são suficientemente graves, mas o encalhe de um cruzeiro nos recifes é algo nunca visto", completa o site.

O cruzeiro, que viaja entre a América e Ásia, entrou em uma área que nunca deveria ter acessado por conta da presença dos recifes de coral únicos.

"É uma perda muito grande para nós", declarou à AFP o diretor da ONG Conservation International Indonesia, Victor Nikijuluw.

O governo da Indonésia anunciou que está avaliando os prejuízos e exigirá uma indenização do proprietário do barco, a empresa Noble Caledonia, que tem sede no Reino Unido.

