Disney adia estreia na Malásia de 'A Bela e a Fera' após censura

Kuala Lumpur

A Disney decidiu adiar a estreia na Malásia de seu novo filme "A Bela e a Fera", depois que as autoridades deste país muçulmano do sudeste asiático censuraram "um momento gay".

A censura acontece uma semana depois da Rússia declarar o filme impróprio para menores de 16 anos, a pedido de um deputado ultraconservador pelo mesmo "momento gay".

O diretor de "A Bela e a Fera", Bill Condon, revelou recentemente que o filme continha "o primeiro momento exclusivamente gay" na história da Disney, apesar de alguns críticos que o assistiram terem minimizado a questão.

O presidente do Conselho de Censura da Malásia, Abdul Halim Abdul Hamid, declarou ao jornal The Star que o filme havia sido "autorizado [...] com uma pequena censura".

A sequência cortada é um "momento gay" no filme que foi declarado próprio para maiores de 13 anos devido a algumas cenas que podem ser inadequadas, disse ele.

Mas a Disney se opôs a exibição imediata. Os pôsteres dos cinemas de Kuala Lumpur indicam que a exibição do filme foi "adiada até novo aviso".

"A Bela e a Fera" também foi criticada em Cingapura, país vizinho da Malásia, onde o clero cristão acusou de Disney de desviar-se dos "valores saudáveis e dominantes".

"Aconselhamos os pais a conversar com seus filhos sobre esta nova versão de 'A Bela e a Fera'", declarou o bispo Rennis Ponniah, presidente do Conselho Nacional das Igrejas de Singapura.

A homossexualidade é ilegal na Malásia e Cingapura, e pode resultar em prisão em ambos os países.

* AFP