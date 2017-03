Donald Trump promete avanços para acabar com o Obamacare

Estados Unidos

O presidente Donald Trump prometeu neste sábado avançar com seu controverso plano, apesar das divisões no partido republicano, de revogar o Obamacare - programa sancionada em março de 2010, que tem objetivo de ampliar o acesso de cidadãos dos EUA à cobertura de saúde.

"Estamos fazendo um grande progresso com a saúde. O Obamacare está implodindo e só vai piorar. Os republicanos estão se unindo para fazer esse trabalho!", escreveu Trump no Twitter.

Trump, que neste sábado jogou golfe na Virgínia, disse a repórteres que dedicou parte do dia elaborando estratégias sobre a reforma da saúde com sua equipe da Casa Branca. O presidente tem concentrado sua energia em superar a resistência de republicanos que contestam a substituição do Obamacare, lutando para superar a resistência da ala direita do partido, na esperança de cumprir uma promessa-chave da campanha.

Neste sábado, o vice-presidente Mike Pence, falou sobre a proposta.

— Há fatos de partir o coração: hoje, os americanos estão pagando US$ 3 mil a mais por ano para o seguro de saúde do que no dia que o Obamacare foi assinado — disse durante discurso na cidade de Louisville. — Só no ano passado, milhões de americanos perderam seus planos de saúde e seus médicos. Daremos aos americanos mais opções. Vamos expandir fundos para a saúde — complementou.