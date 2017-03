Donald Trump volta a atacar Obamacare após fracasso de sua reforma

Washington

Donald Trump voltou neste sábado a atacar o sistema de saúde herdado de seu antecessor, Barack Obama, afirmando que o Obamacare "explodirá", e prometeu aos americanos uma nova lei, um dia após fracassar o seu projeto de reforma.

Após várias horas de silêncio, o presidente dos Estados Unidos recorreu ao Twitter para denunciar o sistema de seguro de saúde implementado por Obama e rejeitado pelos republicanos.

"Obamacare vai explodir e nós vamos nos unir para construir uma super lei de saúde para as pessoas. Não se preocupem!", escreveu na rede social.

O presidente sofreu uma dura derrota com a retirada na sexta-feira, no último minuto, da sua proposta de reforma do sistema de saúde, ao não conseguir os votos necessários para aprová-lo.

Trump assumiu a presidência prometendo aplicar suas qualidades como negociador, adquiridas ao longo de sua carreira empresarial, para conseguir a aprovação de seus projetos de governo.

Após o fracasso de sexta-feira, Trump disse estar "decepcionado" e "um pouco surpreso", mas evitou atacar os legisladores do seu partido e culpou a minoria democrata.

Ele também observou que vai virar a página e se concentrar em seu próximo projeto: uma reforma tributária que levaria a uma redução dos impostos.

Em apenas nove semanas no cargo, o magnata que assumiu o cargo de chefe de Estado em 20 de janeiro, foi forçado a recuar em duas ocasiões, após o bloqueio da justiça de seus decretos migratórios e a derrota de sexta-feira.

* AFP