Elizabeth II condena "terrível violência" após atentado de Londres

A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, condenou, nesta quinta-feira a "terrível violência" do atentado de Londres que deixou quatro mortos — incluindo o agressor — e 40 feridos.

A rainha expressou pêsames a "todos aqueles afetados pela terrível violência de ontem", em um comunicado anunciando a suspensão de uma visita ao quartel-general da polícia em função dos acontecimentos de quarta-feira.

Oito pessoas foram detidas em seis residências na Grã-Bretanha, suspeitas de ligação com o atentado de quarta-feira em Londres, anunciou nesta quinta-feira a polícia britânica.



As investigações acontecem em Londres, Birmingham e outros pontos do país, afirmou em uma entrevista coletiva Mark Rowley, comandante da unidade antiterrorista da Scotland Yard.

Rowley não identificou o agressor, morto, nem duas das três vítimas fatais. Ele disse apenas que eram uma mulher com idade por volta dos 40 anos e um homem com idade por volta de 50.

De acordo com o jornal espanhol La Voz de Galicia, uma espanhola de 43 anos, professora que trabalhava em Londres e que também tinha nacionalidade britânica, é uma das vítimas fatais. Até o momento apenas a identidade do policial morto a facadas nas proximidades do Parlamento foi confirmada, o agente Keith Palmer, de 48 anos.