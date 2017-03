Em abril, presidente espanhol visitará o Brasil

Diplomacia

O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, virá ao Brasil e seguirá ao Uruguai, de 24 a 26 de abril, para se reunir com os presidentes dos dois países. Será a primeira visita de Rajoy à América Latina desde que, em outubro, voltou a tomar posse como chefe do governo, após um bloqueio político que manteve a Espanha por dez meses sem ocupante do Poder Executivo.



Na primeira etapa da viagem, ao Brasil, ele se reunirá com o presidente Michel Temer. A viagem terá um conteúdo fortemente empresarial, segundo o porta-voz, e Rajoy participará em um encontro de empresas dos dois países e inaugurará um fórum bilateral, com acento político e cultural.

Em Montevidéu, Rajoy manterá uma reunião de trabalho com o presidente Tabaré Vázquez. O espanhol manifestou, em fevereiro, que uma de suas prioridades é conseguir a assinatura de um tratado de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul.