Em confronto com EI, 10 soldados egípcios são mortos no Sinai

Conflito

Dez soldados egípcios morreram após as explosões de duas bombas durante confrontos com extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) na península do Sinai. De acordo com informações divulgadas pelo exército do Egito, nesta quinta-feira, quinze jihadistas também morreram nos combates.



As duas bombas foram colocadas à margem da estrada e explodiram durante os combates. Os confrontos começaram quando o exército atacou um refúgio dos jihadistas.

Leia mais

Ataque em Londres causa ao menos cinco mortes e deixa 40 feridos

VÍDEO: editor de imagem de ZH narra clima de tensão em Londres

Temer presta condolências ao Reino Unido após ataque em Londres



Desde que o exército destituiu o presidente islamita Mohamed Mursi, em 2013, militares e policiais são atacados com frequência pelos jihadistas, especialmente no norte do Sinai, reduto do braço egípcio do EI.

Centenas de policiais e soldados morreram nos ataques jihadistas, a maioria ao norte do Sinai, segundo as autoridades.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP