Empresa chinesa Didi abre centro de pesquisa no Vale do Silício

A empresa chinesa de transporte urbano por aplicativo Didi Chuxing abriu um centro de pesquisa no Vale do Silício, onde irá se juntar a outras empresas de tecnologia para o desenvolvimento de carros autônomos.

O centro Didi Labs em Moutains View, onde também fica a sede da Google, focará em "tecnologias de direção inteligente", segundo um comunicado emitido na quarta-feira.

"Nos baseamos em uma grande quantidade de dados em nas análises de inteligência artificial, e trabalharemos com cidades e povos para construir ecossistemas de transporte inteligente para o futuro", disse o fundador e presidente da Didi, Cheng Wei.

Um dos engenheiros contratados para o laboratório é Charlie Miller, que ficou famoso há dois anos por hackear um Jeep para mostrar como os automóveis podem ser manipulados remotamente.

"Meu trabalho é assegurar que a direção assistida e os sistemas autônomos desenvolvidos e utilizados pela Didi sejam resistentes a ataques externos e ameaças", tuitou Miller, que trabalhou anteriormente na Uber.

O Didi Labs será comandado por Fengmin Gong, atual vice-presidente do Didi Research Institute.

O comunicado da Didi sustenta que "dezenas de líderes científicos e pesquisadores de dados se uniram à equipe", que irá se focar na "segurança na nuvem, no aprendizado aprofundado, na interação humanos-máquina e na visão artificial, assim como nas tecnologias inteligentes de direção".

O centro de pesquisa também pretende ajudar as cidades a desenvolver infraestruturas de transporte inteligente.

A Didi, que diz ter quase 90% do mercado chinês de transporte por aplicativo, anunciou um empate com a Uber no ano passado para pôr fim a uma feroz batalha no crescente mercado chinês.

A Didi é o último gigante tecnológico chinês a abrir um centro de pesquisa na Califórnia, depois do lançamento no ano passado do Baidu, a ferramenta de busca chinesa.

