Estado Islâmico reivindica ataque em Londres

Terrorismo

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta quinta-feira, o atentado que deixou ao menos quatro mortos e 40 feridos em Londres, na quarta. O comunicado foi divulgado por meio da agência de propaganda Amaq, pertencente ao grupo terrorista.

"O autor do ataque diante do Parlamento britânico é um soldado do EI e a operação foi realizada em resposta a um chamado para atacar os países da coalizão", indica a Amaq, que cita "uma fonte da segurança".

Esta é a primeira vez que o EI reivindica um atentado na Grã-Bretanha, que é membro da coalização internacional antijihadista dirigida pelos Estados Unidos.

Leia mais

Ataque em Londres causa ao menos quatro mortes e deixa 40 feridos

Polícia britânica detém oito suspeitos de ligação com atentado em Londres

Elizabeth II condena "terrível violência" após atentado de Londres



Oito pessoas foram detidas em seis residências na Grã-Bretanha, suspeitas de ligação com o atentado, anunciou nesta quinta-feira a polícia britânica.



As investigações acontecem em Londres, Birmingham e outros pontos do país, de acordo com Mark Rowley, comandante da unidade antiterrorista da Scotland Yard.

Rowley não identificou o agressor, que foi morto, nem duas das três vítimas fatais.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP