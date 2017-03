EUA e Japão realizam manobras navais no mar da China

Tóquio

Estados Unidos e Japão realizaram nesta semana manobras navais no mar da China oriental, em um contexto de aumento de tensões na região depois dos lançamentos de mísseis efetuados na segunda-feira pela Coreia do Norte.

Estas manobras militares, que contaram com a participação de destróieres japoneses e de um grupo aeronaval americano, foram realizadas durante quatro dias, de terça a esta sexta-feira, anunciaram as forças militares dos Estados Unidos em um comunicado.

A operação ocorre alguns dias depois do lançamento de mísseis realizado pela Coreia do Norte, três dos quais caíram nas águas da zona econômica exclusiva do Japão, que se estende a 200 milhas náuticas (370 km) de sua costa.

"Este exercício é similar às diversas operações que realizamos regularmente com as forças de autodefesa japonesas (nome das Forças Armadas japonesas) no Pacífico oeste e que estão destinadas a melhorar o trabalho de equipe, as competências operacionais e nossa preparação", segundo o comunicado.

Mas, para o jornal Sankei, é uma advertência para Pyongyang, além da exibição da presença militar conjunta dos Estados Unidos e do Japão no mar da China oriental, onde Pequim e Tóquio disputam a soberania de um arquipélago conhecido pelo nome de Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês.

* AFP