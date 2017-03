EUA instala escudo antimísseis na Coreia do Sul

Washington

O Exército dos Estados Unidos começou a instalar um sistema de defesa contra mísseis na Coreia do Sul, após a série de testes com mísseis balísticos realizada pela Coreia do Norte, informou nesta segunda-feira o Comando do Pacífico.

A instalação do Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) contribuirá "para um sistema de defesa antimísseis e aumentará a defesa da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças de mísseis da Coreia do Norte", assinalou o Comando em um comunicado.

acb/mdl/lr