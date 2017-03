EUA registram em janeiro seu maior déficit comercial em cinco anos

Washington

O déficit comercial dos Estados Unidos registrou em janeiro um forte aumento, alcançando seu maior nível em cinco anos, informou nesta terça-feira o Departamento de Comércio.

Os dados mostraram que o déficit subiu 9,6% em janeiro, a 48,5 bilhões de dólares, conforme as previsões dos analistas, após registrar uma queda de 2,8% em dezembro.

O aumento de janeiro é o mais elevado desde 2012 e em grande medida foi motivado por uma queda de 1,2 bilhão de dólares nas exportações de aviões civis e motores e por importações mais caras de petróleo.

A diferença entre os intercâmbios foi de cerca de 12% em comparação a janeiro de 2016: as importações subiram 8,3% e as exportações 7,4%.

O resultado de janeiro mantém a tendência de 2016 que fechou com o maior déficit comercial em quatro anos.

O déficit com a China subiu em janeiro quase 13% em relação ao mês anterior. Também cresceram os déficits com o México e com a Arábia Saudita.

