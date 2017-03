EUA suspendem trâmite rápido de vistos para trabalhadores estrangeiros 

Imigração

As autoridades americanas suspenderam temporariamente o processamento rápido de um visto de uso frequente por parte das empresas de tecnologia para recrutar trabalhadores estrangeiros qualificados. Apesar de a medida acontecer em um momento em que o presidente Donald Trump se comprometeu em priorizar o trabalho para os americanos, os serviços de imigração (USCIS) assinalaram que a suspensão só pretende ajudar a melhorar o processo de concessão de vistos.



O visto H-1B é concedido a milhares de estrangeiros altamente qualificados todos os anos, mas, a partir de 3 de abril, os solicitantes não poderão utilizar um atalho ao qual recorriam para obtê-lo mais rapidamente, reduzindo a espera de meses a 15 dias mediante o pagamento de 1.225 dólares. O USCIS anunciou que esse procedimento será suspenso po rum período de até seis meses.



Segundo o USCIS, os vistos eram concedidos a cientistas, engenheiros, programadores informáticos em ocupações que requerem aplicação teórica ou prática de um corpo de conhecimentos altamente especializados. Os Estados Unidos oferecem cerca de 85.000 vistos H-1B todos os anos.



