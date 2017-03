EUA voltam a registrar fluxo de capitais a longo prazo positivo

Washington

A balança de fluxo de capitais a longo prazo de Estados Unidos voltou a ficar positiva em janeiro, enquanto que a China voltou a ser a detentora de bônus do Tesouro, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira.

O resultado foi de um excedente de 1,1 bilhão de dólares, com um déficit de 29,5 bilhões em dezembro.

Este superávit significa que os Estados Unidos atraíram mais investimentos de longo prazo em janeiro do que investiram no exterior.

De acordo com dados do governo (dados não corrigidos) essa evolução está especialmente vinculada a um renovado interesse dos investidores privados pelos bônus do Tesouro americano.

A compra e venda desses valores geraram um excedente de 37,9 bilhões de dólares contra um déficit de 40,4 bilhões de dólares no mês anterior.

A China recuperou o primeiro lugar entre os detentores de bônus do Tesouro americano, com um total de 1,237 trilhão de dólares.

O Japão que ocupava o primeiro lugar em outubro passou para a segunda posição, com 1,123 trilhão de dólares.

