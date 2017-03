Evo Morales diz que seu problema na garganta piora

La Paz

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta terça-feira que o nódulo que tem na garganta "está piorando", o que o fez antecipar a viagem para uma cirurgia em Havana para esta quarta.

"Amanhã à noite farei uma viagem de emergência; não sinto dor, mas é uma rouquidão (...) e sinto que cada vez mais está piorando. É melhor rapidamente me submeter a uma pequena cirurgia", declarou Morales em um ato público.

"Por recomendação médica e decisão do gabinete, amanhã à noite viajarei com urgência", revelou Maduro durante uma reunião com produtores de coca na Casa de Governo.

O ministro da Presidência, René Martínez, havia informado que Morales tinha antecipado sua viagem a Cuba de abril para a próxima quinta-feira.

A cirurgia na garganta será realizada na sexta-feira, e após a operação Morales respeitará um "repouso de voz total de mais ou menos duas semanas", informou a ministra da Saúde, Ariana Campero.

Após sentir um incômodo em meados de março, Morales viajou a Havana para uma revisão médica, onde foi diagnosticado um nódulo benigno na garganta.

