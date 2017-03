Ex-presidente do Haiti René Preval morre aos 74 anos

Porto Príncipe

O ex-presidente haitiano René Preval faleceu ao meio-dia desta sexta-feira (3) por um problema cardiovascular, aos 74 anos - informou sua irmã ao jornal Le Nouvelliste.

René Preval governou esse país caribenho durante dois mandatos, entre 1996 e 2001 e, depois, de 2006 a 2011.

Agrônomo de profissão, Preval era muito próximo do carismático líder Jean-Bertrand Aristide, de quem foi primeiro-ministro, antes de se distanciar dele no início dos anos 2000.

O presidente Jovenel Moise lamentou no Twitter o falecimento de Preval. "Soube com emoção da morte do ex-presidente René Preval. Me curvo perante os restos desse digno filho do Haiti", escreveu.

Michel Martelly, sucessor de René Preval em maio de 2011, também reagiu na rede social: "Presidente Preval, Ti René, meu irmão, meu amigo e conselheiro, sua partida nos deixa comocionados", escreveu quem esteve à frente do país entre 2011 e 2016.

Nascido em 17 de janeiro de 1943, filho de um ex-ministro, Preval, apelidado de "Ti René" pelos haitianos por causa de sua baixa estatura, se exilou em 1963 com sua família e trabalhou como garçom em restaurantes dos Estados Unidos nos anos 1970. Dez anos depois voltou ao país, onde abriu uma padaria.

Após a queda da ditadura dos Duvalier, em 1986, militou ativamente em organizações populares e organismos de direitos humanos até que se vinculou ao fundador do movimento "A família é a vida", o padre Jean Bertrand Aristide, com quem ingressou na vida política e o nomeou primeiro-ministro em fevereiro de 1991. Sete meses mais tarde, foi derrubado por um golpe militar, que o obrigou a abandonar novamente o Haiti.

Voltou depois que os Estados Unidos conseguiram assinar um acordo com a junta militar para restabelecer Aristide no poder.

Em 1996 se tornou, pela primeira vez, presidente do país.

Preval esteve à frente do Haiti durante o forte terremoto que em 12 de fevereiro de 2010 deixou 220.000 mortos. Terminou seu mandato com uma popularidade baixíssima.

amb/are/jb/ja/cb/lr