Exército do leste lança ofensiva contra portos petroleiros na Líbia

Bengasi

As tropas do marechal Khalifa Haftar, que controla o leste da Líbia, lançaram nesta quarta-feira uma ofensiva para reconquistar duas importantes instalações petrolíferas do país, ocupadas desde início de março por grupos armados rivais.

"As forças terrestres, navais e aéreas realizam ataques conjuntos para retomar o porto de Ras Lanuf dos grupos terroristas", anunciou Kalifa al-Abidi, um porta-voz das forças de Haftar, acrescentando que a ofensiva também visa ao porto de Al Sedra.

As Brigadas de Defesa de Benghazi (BDB) se apoderaram em 3 de março passado do complexo petroleiro de Ras Lanuf - que inclui um porto e um aeroporto - e do porto de vizinho de Al Sedra.

Dividida por lutas de poder desde a queda do regime de Muamar Khadafi, em abril de 2011, a Líbia está dividida por duas autoridades rivais.

Por um lado, o Governo de Unidade Nacional (GNA), com sede em Trípoli, reconhecido pela comunidade internacional.

Por outro, um governo com sede no leste do país e vinculado a Haftar, fundador do autoproclamado Exército Nacional Líbio (ANL, em inglês).

O ANL tomou em setembro de 2016 o controle dos principais redutos petroleiros - Zueitina, Brega, Ras Lanuf e Al Sedra -, de onde se exportava a maior parte do petróleo líbio.

* AFP