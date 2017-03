Explosão de carta-bomba deixa um ferido na sede do FMI em Paris

França

Uma carta-bomba explodiu na manhã desta quinta-feira na sede do do Fundo Monerário Internacional (FMI), em Paris. Uma pessoa ficou levemente ferida, segundo a polícia local.



De acordo com o jornal Le Parisien, a vítima foi uma assistente executiva, que teve ferimentos nas mãos e no rosto depois de abrir um envelope, que seria endereçado ao Chefe do Estado Maior. De acordo com as informações preliminares, fogos de artifício poderiam ter causado a explosão.

O prédio foi evacuado por precaução. O departamento de polícia de Paris informou, no Twitter, que uma operação está sendo realizada nos escritórios do FMI e do Banco Mundial depois da explosão.

A sede do FMI fica localizada na Avenue d'Iena em Paris.



O atentado com carta-bomba em Paris aconteceu um dia depois de um pacote explosivo ser encontrado no prédio do ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble. No caso da Alemanha, segundo a polícia de Berlim, o pacote foi projetado para causar ferimentos graves quando fosse aberto. No entanto as autoridades ainda não sabem se os dois incidentes têm ligação.