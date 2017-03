Explosões deixam 26 mortos antes de casamento no Iraque

Conflito

Pelo menos 26 pessoas morreram, na quarta-feira à noite, após dois homens-bomba detonarem cargas explosivas durante uma cerimônia anterior a um casamento ao norte de Bagdá, no Iraque. De acordo com a polícia e fontes médicas, o ataque deixou ainda 25 feridos.



O atentado ocorreu na área de Al-Hajaj, em Tikrit. O primeiro homem-bomba detonou a carga às 20h30min (14h30min de Brasília), em meio a vários homens. O segundo executou o ataque poucos minutos depois.

Leia mais

CIA diz que revelações do WikiLeaks colocam funcionários americanos em risco

Trump começa a delinear plano de infraestrutura de US$ 1 trilhão nos EUA

Uma encruzilhada do Mercosul se mostra em Buenos Aires



Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. No entanto, o método utilizado no ataque indica a suspeita de envolvimento do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que executa ações suicidas com frequência contra civis e integrantes das forças de segurança do Iraque.

Após a ofensiva de 2014, o EI chegou a controlar regiões ao norte e ao oeste de Bagdá, incluindo territórios da província de Saladino, cenário do ataque de quarta-feira. Porém, as forças iraquianas conseguiram reconquistar a maior parte da área, com o apoio aéreo da coalizão internacional antijihadista liderada por Washington.

As forças iraquianas lutam, agora, para retomar a cidade de Mossul, o maior reduto urbano do EI no país. Entretanto, as vitórias militares contra os extremistas não conseguem impedir os atentados dos insurgentes.