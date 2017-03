Família de Mark Zuckerberg aumentará com a chegada de segundo filho

San Francisco

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou nesta quinta-feira que sua família irá aumentar, já que um bebê está a caminho e será a irmã de sua filha Maxima, de um ano.

"Nós todos somos pessoas melhores, porque há mulheres fortes em nossas vidas - irmãs, mães e amigas", disse Zuckerberg em um post na sua página do Facebook.

"Mal podemos esperar para dar as boas-vindas à nossa pequena e fazer o melhor para criar outra mulher forte".

A esposa de Zuckerberg, a médica Priscilla Chan, deu à luz Max em novembro de 2015.

Depois do nascimento de Max, Zuckerberg e sua esposa afirmaram que doariam 99% do patrimônio do Facebook para uma iniciativa filantrópica com o objetivo de "melhorar as vidas de todos aqueles que chegam a este mundo".

Uma fundação de caridade apoiada pelo casal comprou, no início deste ano, uma start-up canadense que trabalha com inteligência artificial como parte de uma missão para erradicar doenças.

Zuckerberg e Chan prometeram no ano passado doar três bilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos para ajudar a banir ou gerenciar inúmeras doenças, investindo parte da fortuna do fundador do Facebook em pesquisas inovadoras.

