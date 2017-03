Fed eleva taxa de juros em 0,25 ponto percentual e prevê 3 altas no total no ano

BC americano

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa dos fed funds para o intervalo entre 0,75% e 1%. A decisão foi tomada por 9 votos a 1, com o voto contrário do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que preferia agora manter os juros. A taxa de desconto foi elevada em 0,25 ponto percentual, para 1,50%.

O BC americano manteve a trajetória de elevação para os juros neste ano, sinalizando que manterá o aperto gradual conforme a economia se fortalece. Como em dezembro, os dirigentes preveem ainda três elevações de juros neste ano, o que implica mais duras altas em 2017, depois da de hoje.

"Com ajustes graduais na política monetária, a atividade econômica expandirá a um ritmo moderado, as condições do mercado de trabalho se fortalecerão um pouco mais e inflação se estabilizará em torno de 2% no médio prazo", afirmou o comitê em comunicado.

Leia as últimas notícias de Mundo

*Estadão Conteúdo