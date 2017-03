Federer e Wawrinka vencem em Miami; Bellucci eliminado

Miami

Os suíços Roger Federer e Stan Wawrinka, dois dos favoritos ao título, se classificaram à 3ª rodada do Masters 1000 de Miami, neste sábado, enquanto o brasileiro Thomaz Bellucci deu adeus ao torneio ao perder para o americano John Isner.

Federer, número 6 do mundo e vencedor do Masters 1000 de Indian Wells na semana passada, teve mais dificuldade do que o esperado para passar pelo americano Francis Tiafoe, de apenas 19 anos e 101º do mundo.

O suíço, campeão de 18 Grand Slam, precisou de uma hora e 12 minutos para passar por Tiafoe em dois sets, parciais de 7-6 (7/2) e 6-3.

Com a vitória, Federer poderá ter um confronto bem complicado na próxima fase contra Juan Martin Del Potro (N.34). O argentino enfrente ainda neste sábado o holandês Robin Haase.

Já Wawrinka, que se tornou o principal cabeça de chave do torneio devido às ausência por lesão do escocês Andy Murray e do sérvio Novak Djokovic, números 1 e 2 do mundo, respectivamente, superou o argentino Horacio Zeballos em dois sets, 6-3, 6-4.

O suíço se classificou à próxima fase para enfrentar o tunisiano Malek Jaziri, que eliminou o espanhol Feliciano López (N.31).

O brasileiro Thomaz Bellucci, última esperança do país no torneio na Flórida, fez jogou duríssimo com o tenista da casa John Isner (N.18), mas acabou superado pelo gigante de 2.08 m em dois sets, parciais de 7-5, 7-6 (7-5).

Isner medirá forças com o alemão Alexander Zverev por uma vaga nas oitavas de final.

- Resultados deste sábado no Masters 1000 de Miami:

Simples masculino (2ª rodada):

Stan Wawrinka (SUI/N.1) x Horacio Zeballos (ARG) 6-3, 6-4

Malek Jaziri (TUN) x Feliciano Lopez (ESP/N.31) 6-3, 4-6, 6-3

John Isner (EUA/N.18) x Thomaz Bellucci (BRA) 7-5, 7-6 (7/5)

Alexander Zverev (ALE/N.16) x Yen-Hsun Lu (TPE) 6-0, 6-3

Diego Schwartzman (ARG) x David Ferrer (ESP/N.27) 6-2, 6-3

David Goffin (BEL/N.8) x Darian King (BAR) 7-5, 6-1

Roger Federer (SUI/N.4) x Francis Tiafoe (EUA) 7-6 (7/2), 6-3

Sam Querrey (EUA/N.22) x Tommy Robredo (ESP) 6-2, 6-3

Tomas Berdych (RTC/N.10) x Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-2

Gilles Muller (LUX/N.24) x Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/1)

Adrian Mannarino (FRA) x Paolo Lorenzi (ITA/N.32) 6-4, 3-6, 6-2

meh/ol/am