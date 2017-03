Ferrari de Donald Trump será leiloada na Flórida

Fort Lauderdale

Uma Ferrari vermelha de 2007 chamava a atenção dos amantes de carros nesta sexta-feira na Flórida. Será leiloada neste sábado e pertenceu ao presidente americano Donald Trump.

Em um centro de convenções em Fort Lauderdale, 50 km ao norte de Miami, os curiosos admiravam o lote da casa de leilões Auctions America, especializada em automóveis clássicos e esportivos.

É uma Ferrari F430 Coupe que Trump comprou em 2007 como seu carro pessoal.

Espera-se que seja vendida no sábado por 250.000 a 350.000 dólares, informou a Auctions America.

O magnata teve o carro por pouco mais de quatro anos e dirigiu cerca de 3.860 km. Os outros 6.000 quilômetros rodados ficam por conta de seu segundo e atual dono, que comprou a Ferrari em 2011 e não teve o nome revelado.

"Há grande expectativa sobre o valor desse automóvel", disse à AFP Barney Ruprecht, especialista em automóveis da Auctions America. "O fato de que o presidente Trump tenha sido dono certamente agrega valor em termos de história de propriedade".

"Mas em termos de valor, isso veremos amanhã", afirmou.

O leilão será em Fort Lauderdale, relativamente perto do balneário de Palm Beach, onde Trump tem sua chamada "Casa Branca de Inverno": a mansão e clube de golfe Mar-a-Lago.

A venda inclui uma cópia do título de propriedade com a assinatura do presidente e o endereço da Trump Tower em Nova York.

lm/spc/cc