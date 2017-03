Filme venezuelano 'La Soledad' ganha prêmio popular no festival de Miami

Miami

O filme venezolano "La Soledad", que retrata a decadência da Venezuela através da deterioração de uma casa ocupada, ganhou o prêmio do público no Festival de Cinema de Miami, informaram seus organizadores nesta segunda-feira.

A obra de Jorge Thielen Armand, de 27 anos, levou o Prêmio do Público de Melhor longa-metragem em sua estreia norte-americana em Miami, bastião do exílio venezuelano na Flórida.

O filme, híbrido entre ficção e documentário, conta a história de uma casa destruída após décadas de ocupação por parte da família e de amigos da antiga empregada doméstica dos donos da propriedade.

A casa pertenceu à bisavó do diretor. As pessoas que participaram do filme, que não teve roteiro, representaram a si mesmas.

