Ford anuncia investimentos de US$ 1,2 bilhão nos EUA

O grupo americano Ford anunciou nesta terça-feira investimentos de 1,2 bilhão de dólares em três fábricas no estado de Michigan (norte) como parte de um acordo alcançado em 2015 com seus trabalhadores.

Os novos investimentos estavam previstos no contrato com o United Auto Workers, sindicato dos trabalhadores da fábrica da Ford, com um compromisso de investimentos nos Estados Unidos por 9 bilhões de dólares até 2019.

A administração do presidente Donald Trump não demorou a tomar para si o crédito pelo anúncio.

"Trabalhos, trabalhos trabalhos", tuitou o presidente Trump, que há meses pressiona as fabricantes de automóveis a voltarem para os Estados Unidos com suas montadoras. Uma de suas assessoras, Kellyanne Conway, também destacou no Twitter que o anúncio da Ford foi feito semanas depois de o presidente ter recebido na Casa Branca executivos dessas companhias.

Apesar da euforia do governo, tanto o sindicato como a empresa disseram que os investimentos anunciados nesta terça-feira derivam do acordo alcançado entre as partes em 2015.

"Graças à negociação coletiva, os trabalhadores e trabalhadoras dessas instalações começarão a colher os frutos do que plantamos", disse o vice-presidente do sindicato Jimmy Settles em um comunicado.

O compromisso da empresa de investir 9 bilhões de dólares até 2019 foi cumprido em quase 50%, disse a porta-voz da Ford Kelli Felker à AFP.

"Até agora anunciamos investimentos por mais de 4,7 bilhões de dólares", mas os dados não incluem novos postos de trabalho.

