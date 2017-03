Fracassa novo teste de míssil da Coreia do Norte

Seul

Um novo teste de míssil da Coreia do Norte fracassou nesta quarta-feira, informou o ministério sul-coreano da Defesa, duas semanas após Pyongyang lançar quatro mísseis no que apresentou como uma simulação de ataque a bases dos Estados Unidos no Japão.

"Coreia do Sul e Estados Unidos estão informados sobre o lançamento de um míssil norte-coreano e suspeitam que falhou", declarou um porta-voz do ministério.

O porta-voz não deu detalhes sobre o tipo de míssil utilizado no teste.

A agência de imprensa japonesa Kyodo, citando uma fonte governamental não identificada, informou que a Coreia do Norte pode ter lançado vários mísseis na manhã desta quarta-feira.

Os mísseis foram provavelmente lançados do leste da Coreia do Norte, revelou o funcionário à Kyodo, acrescentando que há informações sobre o fracasso dos tiros.

No início de março, a Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos, e três caíram no Mar do Japão.

Os disparos coincidem com os exercício militares que Seul e Washington realizam anualmente.

ckp/lr