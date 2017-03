George W. Bush expõe pinturas de veteranos de guerra dos EUA

Chicago

Depois de se despedir do estressante cargo com mais poder no mundo, George W. Bush pegou um pincel e transformou seu hobby em uma nova carreira.

Uma exposição de suas pinturas a óleo que representam veteranos militares dos Estados Unidos estreia nesta quinta-feira (2) na biblioteca do ex-presidente americano, em Dallas.

A coleção, que ficará exposta no Centro Presidencial George W. Bush no Texas até 1º de outubro, conta com 66 pinturas e um mural de quatro painéis.

As pinturas pretendem homenagear os quase 100 feridos física e psicologicamente que Bush conheceu desde que deixou a Casa Branca em 2009.

Como o 43º presidente dos Estados Unidos, Bush comandou os militares americanos que serviram nas guerras lançadas no Iraque e no Afeganistão depois dos ataques do 11 de Setembro.

Na terça-feira (28), o ex-comandante em chefe lançou o livro "Portraits in Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors", que inclui imagens e histórias dos veteranos.

Bush sustentou que queria usar as pinturas e o livro para ressaltar a luta dos veteranos, o estresse pós-traumático e a transição para a vida civil.

"São histórias de coragem, feridas, recuperação, vontade de ajudar os outros", disse Bush durante um fórum na quarta-feira (1º) na Biblioteca Presidencial Reagan, próximo a Los Angeles, como parte de sua turnê para promover o livro.

"E também queria destacar as feridas invisíveis. Essa é a minha maior preocupação", afirmou.

- 'Incrivelmente significativo'

O livro de W. Bush já está no topo da lista dos mais vendidos da Amazon, e o ex-presidente planeja doar o dinheiro das vendas para sua organização de ajuda aos veteranos.

Matt Amidon, subdiretor da Iniciativa de Serviço Militar no Instituto George W. Bush, disse que, para os veteranos, têm sido "incrivelmente significativo... ter um ex-comandante em chefe que dedica tempo pessoal para pintar cada um deles".

Aos 70 anos e completamente fora da vida pública, Bush passa a maior parte do tempo em seu rancho no Texas desde que começou a pintar em 2012.

O ex-presidente decidiu explorar sua veia artística inspirado no ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que também pintou após sua aposentadoria.

"Basicamente disse: 'que diabos! Se ele pode pintar, eu também posso'", contou em meio a risadas durante o fórum.

No início, manteve seu hobby em segredo, mas, em 2014, revelou 30 pinturas de chefes de Estado que conheceu enquanto presidente, todas feitas a partir de fotografias.

Os rostos distorcidos e, em alguns casos, vagamente reconhecíveis como o do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, do presidente russo, Vladimir Putin, da chanceler alemã, Angela Merkel, e do ex-presidente francês Nicolás Sarkozy lhe valeram algumas críticas que qualificaram seus quadros como "ingênuos", ou "malfeitos".

Outros elogiaram o que viam como o trabalho "amador" de alguém que, ainda que não seja formado, evidentemente estudou algo de História da Arte e de técnicas de pintura.

- 'Mudou a minha vida'

Bush, que considera ter evoluído como pintor, disse que, desde que se aproximou da pintura, começou a ver o mundo sob uma nova óptica.

"Vejo cores e sombras que nunca tinha visto antes. Vejo o céu de forma diferente", contou.

"Isso mudou a minha vida para melhor", admitiu.

A ideia de pintar uma série de retratos de veteranos ocorreu depois que seu professor de Artes viu sua coleção de líderes mundiais e sugeriu que continuasse pintando pessoas desconhecidas. E passou um ano fazendo isso.

Agora, trabalha em um autorretrato de dois metros de altura.

"É uma experiência fascinante", relata.

