Governo russo classifica protesto em Moscou como "provocação"

Resposta

O Kremlin chamou de "provocação" o protesto contra a corrupção, organizado no domingo pelo opositor Alexei Navalny, e que resultou na detenção de mais de mil pessoas.

— O que vimos ontem em muitos lugares, e talvez em particular em Moscou, foi uma provocação e uma mentira — declarou à imprensa o porta-voz Dmitri Peskov.

O porta-voz do presidente Vladimir Putin também afirmou que alguns menores de idade receberam a promessa de "recompensas financeiras em caso de detenção pelas forças de segurança" durante os protestos. Peskov não apresentou, no entanto, nenhuma prova sobre as acusações e se limitou a afirmar que eram "fatos".

Leia mais

Promotoria pede prisão perpétua de venezuelano por atentado em 1974

Ministério Público da Coreia do Sul pede a prisão da ex-presidente Park

Oito estudantes morrem em avalanche no Japão



Responsável por convocar protestos em Moscou e outras cidades russas, Navalny deseja enfrentar Putin na eleição presidencial de 2018. O líder opositor anunciou a manifestação depois de publicar um relatório em que acusa o primeiro-ministro Dmitri Medvedev de estar à frente de um império imobiliário financiado por oligarcas.

Mais de mil pessoas foram detidas na capital russa e centenas em outras cidades, depois que muitas autoridades municipais se negaram a autorizar as manifestações.

Sem mencionar o nome de Navalny, Peskov disse que o Kremlin está preocupado com o fato de "algumas pessoas continuarem utilizando pessoas ativas (...) para seus próprios fins, com o apelo para ações ilegais e não autorizadas".

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP