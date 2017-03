Grécia vê progresso nas negociações sobre resgate financeiro

Atenas

O governo da Grécia encerrou outra rodada de negociações com seus credores nesta quinta-feira sem chegar a um acordo para ter acesso à nova etapa do resgate financeiro, mas as autoridades disseram enxergar progressos nas conversas.

Segundo o porta-voz Dimitris Tzanakopoulos, o principal ponto de desacordo é restaurar a possibilidade de acordos trabalhistas coletivos.

— Em qualquer caso, iremos superar essas diferenças nos próximos dias — afirmou.

A atual rodada de negociações era para ter sido concluída no ano passado, mas o atraso tem criado uma sombra de ameaça sobre a economia do país, que registrou contração entre outubro e dezembro.

Caso aprovado, o acordo libera o empréstimo de outros 86 bilhões de euros para Atenas, que precisa do montante para pagar as dívidas que vencem em meados do ano.

