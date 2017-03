Homem com pacote suspeito é detido perto da Casa Branca

Washington

Um homem com um pacote "suspeito" foi detido nesta terça-feira de manhã perto da Casa Branca, anunciou o Serviço Secreto encarregado da segurança do presidente dos Estados Unidos.

O homem, que havia se aproximado de um membro do Serviço Secreto uniformizado, foi interpelado e equipes especializadas na detecção de explosivos estão no local onde um perímetro de segurança foi estabelecido.

As visitas turísticas foram suspensas temporariamente, mas "todas as outras atividades da Casa Branca" continuam normalmente, acrescentou o funcionário do Serviço Secreto.

* AFP