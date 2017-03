Homem é abatido após tentar pegar arma de militar em aeroporto de Paris

Orly

As forças de segurança mataram na manhã deste sábado um homem que tentou pegar a arma de um militar de patrulha no aeroporto de Orly, ao sul de Paris, onde o tráfego aéreo foi suspenso.

Por volta das 07h30 GMT (04h30 de Brasília), um homem tentou se apoderar da arma de "um militar e se refugiou em uma loja do aeroporto, antes de ser abatido pelas forças de segurança", declarou à AFP um porta-voz do ministério do Interior.

O homem abatido é "conhecido pelos serviços da polícia e de inteligência", segundo o governo francês, que anunciou a abertura de uma investigação antiterrorista.

* AFP