Homem que se passava por Justin Bieber indiciado por pedofilia na Austrália

Sydney

Um homem que se passava, na Internet, pela estrela do pop Justin Bieber foi indiciado nesta quinta-feira na Austrália por enganar jovens, fãs do cantor, para que lhe enviassem fotografias sexualmente explícitas, indicou a polícia.

Desde 2007, o homem de 42 anos usava plataformas como Facebook e Skype para imitar o cantor canadense.

"Estivemos investigando um homem que se passava por Justin na Internet para solicitar imagens [sexualmente] explícitas aos jovens", indicou em um comunicado a polícia de Queensland.

Durante a investigação, o homem foi indiciado por uma série de crimes de pedofilia, incluindo a posse de material pornográfico e utilização de plataformas on-line para seduzir menores de 16 anos.

"Após uma análise minuciosa do computador do indivíduo, [ele] foi indiciado por outros 931 crimes" de caráter sexual com crianças, junto com processos por estupro, atentado ao pudor e uso de uma plataforma de comunicação on-line para transmitir material pornográfico.

Bieber é seguido por milhões de fãs em todo o mundo, que se identificam como "Beliebers".

O inspetor Jon Rouse descreveu a natureza dos delitos como "horrorosas" e recomendou os fãs que sejam cautelosos quando utilizarem a Internet.

"Esta investigação demonstra a vulnerabilidade dos jovens diante de abusadores infantis que usam as redes sociais e os aplicativos de comunicação de alcance global para seduzir suas vítimas", disse.

"O fato de uma quantidade tão importante de jovens terem acreditado que estavam se comunicando com esta celebridade destaca a necessidade de repensar a forma como educamos nossos filhos em termos de segurança na Internet".

