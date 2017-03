Israel ameaça destruir sistemas de defesa aérea da Síria

Após bombardeios

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, ameaçou neste domingo destruir os sistemas de defesa aérea da Síria, que dispararam na sexta-feira mísseis terra-ar contra aviões israelenses que realizavam bombardeios em território sírio.

— Da próxima vez que os sírios utilizarem seus sistemas de defesa área contra nossos aviões, os destruiremos sem a menor dúvida — disse Liberman à rádio pública de seu país.

Leia mais:

Trump reitera a Merkel apoio à Otan e pede que os países paguem o que devem

Temer e Trump conversam por telefone neste sábado



Israel afirmou que sua Força Aérea atacou na Síria um armamento "sofisticado" destinado ao movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do governo de Bashar al-Assad.

O ataque ocorreu na sexta-feira antes do amanhecer, próximo a Palmira, e provocou uma resposta antiaérea das forças sírias e um disparo de míssil em direção ao território israelense, que foi interceptado. O Exército sírio afirmou ter derrubado um avião israelense e ter atingido outro, o que Israel negou. Trata-se do incidente mais grave entre os dois países desde o início do conflito na Síria, em março de 2011.

— Todas as vezes em que constatarmos transferências de armas da Síria para o Líbano, atuaremos para impedir. Sobre esse tema, não há compromisso — acrescentou o ministro da Defesa. — Os sírios devem entender que são responsáveis pelo envio de armas ao Hezbollah, e enquanto continuarem permitindo isso, faremos o que temos que fazer — advertiu.

O Hezbollah é considerado um dos maiores inimigos do Estado de Israel.

— Repito que não queremos nos intrometer na guerra civil na Síria, nem provocar um confronto com os russos (aliados do governo sírio), mas a segurança em Israel é a prioridade — acrescentou o ministro.

Israel está oficialmente em estado de guerra há décadas com a Síria. As relações entre os países são ruins, sobretudo pelo fato de o governo sírio ser apoiado pelo Hezbollah e pelo Irã, inimigos do Estado hebreu, em sua guerra contra os rebeldes.