Jatos russos bombardearam acidentalmente as forças aliadas da coalizão na Síria

Washington

Aviões russos bombardearam combatentes apoiados pelos Estados Unidos em várias pequenas localidades do norte da Síria, acreditando se tratar de forças do grupo Estado Islâmico que se encontravam na área, afirmou um general americano.

"Na terça-feira, alguns aparelhos russos e do regime (de Bashar al Assad) bombardearam localidades que acharam estar controladas pelo EI, mas, na realidade, no terreno havia algumas forças de nossa Coalizão Árabe na Síria", afirmou o tenente-general do exército Stephen Townsend aos jornalistas, acrescentando que houve baixas.

O chefe militar disse ainda que comandos americanos estavam a menos de 5 km do local e que o bombardeio terminou quando os americanos se comunicaram com os russos através de uma linha especial.

* AFP