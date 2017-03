Jovem com Down apresenta previsão do tempo na França, com audiência recorde

Paris

Um recorde de mais de 5,3 milhões de telespectadores assistiram na terça-feira à noite em uma rede de televisão francesa a previsão do tempo coapresentada por uma jovem de 21 anos com síndrome de Down, anunciou o canal nesta quarta-feira.

Trata-se de um "recorde ao reunir mais de 5,3 milhões de telespectadores, ou seja, 20,7% da audiência. Também foi visto 3,3 milhões de vezes nas redes sociais", informou France 2 em um comunicado.

Apresentadora por um dia, Melanie Ségard pôde conhecer "todas as dimensões deste exercício" e realizar seu sonho nas "melhores condições", assegurou a rede de televisão.

"Se conseguir 100.000 'likes', apresentarei a previsão do tempo na televisão", publicou Mélanie no Facebook no início de março. Recebeu mais de 200.000 em dez dias, e a rede France 2 aceitou imediatamente lhe dar esta oportunidade.

No Twitter, mais de 12.000 internautas parabenizaram na terça-feira à noite Mélanie e a rede, com a hashtag #Melaniepeutlefaire (Mélanie pode fazê-lo).

A previsão do tempo foi coapresentada pela meteorologista habitual, Anaïs Baydemir.

"Com esta iniciativa, France 2 se associou à luta diária da Unapei (União nacional de pais e amigos de pessoas com deficiência) em favor de uma sociedade aberta", segundo a nota do canal.

A síndrome de Down, também chamada de trissomia do cromossoma 21, é um distúrbio genético que provoca deficiências intelectuais nos afetados e que não tem cura.

O dia mundial da síndrome de Down é comemorado em 21 de março.

