Kerber e Serena puxam lista de tenistas no Torneio de Madri

As principais tenistas do mundo, a começar pela alemã Angelique Kerber e a americana Serena Williams, foram confirmadas pela organização do Torneio de Madrid, nesta terça-feira, para disputa do troféu entre os dias 5 e 14 de maio.

"A pouco mais de um mês para o começo da 16ª edição do Mutua Madri Open, a WTA informou a lista de jogadoras com acesso direto ao quadro final do torneio que tem presença garantida na Caixa Mágica", informou a organização em comunicado.

A representação espanhola está garantida com a sexta melhor tenista do mundo, Garbiñe Muguruza. Volta ao torneio a atual campeã, a romena Simona Halep, que venceu a final do ano passado impondo um 6-2 e 6-4 à eslovaca Dominika Cibulkova.

Além das 51 melhores tenistas do mundo, o quadro final do torneio será completado com oito atletas que disputarão a fase preliminar e cinco "wild cards". Um dos convites já foi confirmado para a russa Maria Sharapova.

Sharapova vai poder competir em Madri apenas algumas semanas depois do fim dos 15 meses de suspensão.

