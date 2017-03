Magnata chinês compra o prédio mais alto da City de Londres

Londres

O magnata imobiliário chinês Cheung Chung Kiu chegou a um acordo para comprar o arranha-céu mais alto do distrito financeiro de Londres, por um total de 1,15 bilhão de libras.

O empresário da CC Land aproveitou a queda da libra, que está atraindo outros compradores estrangeiros, para comprar o Leadenhall, conhecido popularmente como "ralador de queijo", da British Land e Oxford Properties, os atuais donos.

O edifício de 46 andares foi criado pelo arquiteto britânico Richard Rogers e acabado em 2014 e os aluguéis de suas salas estão entre os mais caros da cidae, mais de mil libras mensais o metro quadrado.

Com seus 225 metros, é o edifício mais alto da City, mas não de Londres, um título que pertence a The Shard, com 306 metros. O mais alto do mundo é o Burkh Khalifa de Dubai, com 828 metros.

jwp/bcp/al/mb/cn