Mais de 45.000 iraquianos fogem da batalha em Mossul

Bagda

Mais de 45.000 pessoas fugiram desde o início da ofensiva das forças iraquianas para retomar a parte oeste de Mossul dos integrantes do grupo Estado Islâmico (EI), informou neste domingo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Muitos deslocados chegados desde 19 de fevereiro aos campos de acolhida dos arredores de Mossul, a segunda cidade mais importante do Iraque.

As forças iraquianas lançaram em 19 de fevereiro uma operação no setor ocidental de Mossul a fim de retomar totalmente do EI seu maior reduto no Iraque, dentro da vasta ofensiva iniciada em 17 de outubro.

* AFP