Medellín critica visita de rapper Wiz Khalifa ao túmulo de Pablo Escobar

O prefeito de Medellín, segunda maior cidade da Colômbia e reduto do famoso narcotraficante Pablo Escobar, criticou nesta segunda-feira a visita do rapper americano Wiz Khalifa ao túmulo do criminoso, onde o artista deixou flores e fumou maconha na sexta-feira.

"Esta pessoa, ao invés de levar flores ao túmulo de Pablo Escobar, deveria ter deixado flores nos túmulos das vítimas da violência provocada pelo narcotráfico", declarou o prefeito Federico Gutiérrez.

"Essa apologia ao crime faz muito mal", acrescentou à Blu Radio.

Visivelmente incomodado, o prefeito considerou o fato como uma piada aos milhares de afetados pela violência provocada nos anos 1980 e 1990 pela guerra entre os cartéis da drogas.

Na sexta-feira, Khalifa depositou um arranjo de flores e um cigarro de maconha na lápide de Escobar, morto pela polícia em dezembro de 1993, segundo fotos que o próprio rapper postou em seu Instagram.

Escobar foi um dos homens mais temidos e ricos da Colômbia, liderando por anos um bilionário império global da cocaína.

A sua história despertou recentemente grande interesse em todo o mundo, desatando uma verdadeira "Escobarmania", que inclui séries de TV, filmes, livros e todo o tipo de produtos.

* AFP