Monfils revela que sofreu fissura no tendão de Aquiles

Paris

O tenista francês Gael Monfils, número 11 do ranking ATP, revelou em sua conta no Twitter que sofreu uma fissura no tendão de Aquiles e uma condropatia no joelho esquerdo.

"Os exames que fiz hoje revelaram uma condropatia da rótula esquerda, assim como uma fissura no tendão de Aquiles esquerdo", garantiu o francês, eliminado nas oitavas de final em Indian Wells pelo austríaco Dominic Thiem.

Monfils, que não tem previsto disputar o Masters 1000 de Miami, que começa nesta terça-feira, completou que "amanhã (terça-feira) começo um protocolo de tratamento e me empenho inteiramente em me recuperar o mais rápido possível".

