Qamishli

AS forças curdas na Síria receberão treinamento militar da Rússia, na sequência de um acordo entre as duas partes, disse nesta segunda-feira à AFP o porta-voz do principal grupo curdo armado no país em guerra.

"Houve um acordo entre as nossas forças e as forças russas que operam na Síria (...) sob o qual vamos receber treinamento sobre táticas de combate modernas", afirmou Redur Xelil, porta-voz das Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG).

* AFP